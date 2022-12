Torna la corsa dei Babbo Natale a Noale

A partire dalle 10. Ritrovo alle 8.30 in piazza

Quando Dal 18/12/2022 al 18/12/2022 A partire dalle 10. Ritrovo alle 8.30 in piazza

Torna a Noale la corsa dei Babbo Natale. L'appuntamento con il più classico degli appuntamenti nella Città dei Tempesta è per domenica 18 dicembre, a partire dalle 10. Saranno previste la corsa agonistica e la corsa ludico-motoria, sulla doppia distanza (5 e 10 chilometri).

È possibile iscriversi, entro venerdì 16 dicembre presso:

Panificio alla torre Noale, Contrada Dirondella, 2

Panificio alla Torre Moniego, via Moniego Centro, 62

Gelateria Quadrifoglio, Piazza Castello 41

UnipolSai Assicurazioni, via A. De Gasperi, 16

Sfusi ma buoni, Via Moniego Centro, 34

Dream bar, P.za Castello, 1/a

Farmacia Bertoncello, Piazzetta del Grano, 13

Vinoteca Stato d’Ebrezza, via u. Bregolini 37

Palasport in via A. De Pol

Il mattino della gara sarà possibile iscriversi fino all’esaurimento dei pettorali. Non è garantito però il pacco gara completo, per cui si consiglia la pre iscrizione presso i punti sopra indicati. Il ricavato dell’evento sarà devoluto a gruppo volontari vigili del fuoco compartimento di Mirano e al settore disabilità di "Veneto Special Sport" per la gestione e organizzazione delle attività sportive degli atleti disabili.