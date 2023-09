A Bibione un weekend dedicato agli appassionati del running

Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre Bibione ospiterà un ricco weekend dedicato a tutti gli appassionati del running: prima l’ormai classica gara internazionale Fidal sulla distanza delle 10 miglia, poi la corsa benefica dedicata a tutte le donne, ma aperta anche agli uomini. Fulcro dei due eventi, non più Piazza Fontana che ha accolto la doppia manifestazione nelle ultime stagioni, ma Piazzale Zenith, dove la corsa di Bibione era nata una decina di anni fa. Organizza la società trevigiana Running Team Conegliano con il patrocinio del Comune di San Michele al Tagliamento e la collaborazione di Bibione Spiaggia.

Bibione Run-Ten Miles

Una lunga corsa tra il centro cittadino e la pineta, spingendosi sino al suggestivo faro di Punta Tagliamento. Sabato 30 settembre si rinnova l’appuntamento con la Bibione Run-Ten Miles, gara internazionale Fidal sulla distanza delle 10 miglia (16,093 km) giunta alla nona edizione. Bibione Run-Ten Miles si è ormai ritagliata uno spazio nel cuore di tanti appassionati: da un lato rappresenta un bel test in vista degli impegni autunnali sulle distanze più lunghe (maratona e mezza maratona); dall’altro è l’occasione per godere, anche all’inizio dell’autunno, del fascino di Bibione. Il percorso, parzialmente rinnovato – due giri da 7 km collegati a partenza e arrivo da un tratto di 1 km – toccherà gli angoli più suggestivi di quest’angolo di Adriatico che ogni anno attira milioni di turisti e rappresenta una meta anche per gli appassionati di tante discipline sportive. Iscrizioni online aperte sino alla mezzanotte di giovedì 28 settembre, ma ci sarà la possibilità di iscriversi anche sabato 30 settembre, in Piazzale Zenith, dalle 10 alle 14. Partenza alle 15.30. Prevista anche una versione a carattere ludico-motorio che scatterà pochi minuti dopo.

La corsa delle rose

Donne che corrono (e camminano) per altre donne. Parte anche il conto alla rovescia per la Corsa delle Rose, nuovo nome, format abituale: la grande manifestazione al femminile, aperta pure agli uomini, in programma nella mattinata di domenica 1° ottobre. La Corsa delle Rose si svilupperà su due percorsi, 5 e 9 chilometri, che i partecipanti potranno affrontare nella più assoluta libertà, correndo o camminando, perché la manifestazione non avrà carattere agonistico. Sarà un evento all’insegna del benessere e del divertimento e non mancherà un obiettivo benefico: il ricavato della manifestazione, dedotti i costi organizzativi, sarà infatti destinato a sostenere le attività di prevenzione e diagnosi precoce della LILT, la Lega italiana per la lotta contro i tumori. Partenza alle 10 da Piazzale Zenith, dove sarà collocato anche il traguardo. I due percorsi si svilupperanno in direzione della pineta, arrivando, nel caso del tracciato da 9 km, sino al Faro di Punta Tagliamento. Iscrizione online aperte sino alle 12 di venerdì 29 settembre. Sarà poi possibile iscriversi in Piazzale Zenith anche sabato 30 settembre, dalle 15 alle 19, e domenica 1 ottobre, dalle 8 alle 9.30. Start alle 10.