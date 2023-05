A San Giuliano la corsa in viola per sensibilizzare sulla fibromialgia e sulle malattie croniche invalidanti

Una grande onda viola attraverserà sabato 27 maggio l’intero parco di San Giuliano, formata dalle centinaia di partecipanti (i posti disponibili sono già quasi esauriti) di “Corri in viola-Per dare vita al cammino di ognuno”, la manifestazione podistica inclusiva per la sensibilizzazione della fibromialgia e delle malattie croniche invalidanti.

«Ancora una volta lo sport – ha osservato la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, durante la presentazione dell'evento – vuole essere un momento di solidarietà e insieme una cassa di risonanza, per far conoscere realtà poco note all’opinione pubblica: in questo caso malattie gravi e invalidanti che però non vengono ancora considerate tali. La fibromialgia, che colpisce in Italia circa 3 milioni di persone (in maggior parte donne tra i 20 e i 50 anni), non è ancora ufficialmente riconosciuta, i pazienti vengono lasciati soli e faticano anche a trovare cure adeguate. E lo stesso avviene per altre malattie croniche invalidanti».

L’appuntamento è fissato per le ore 17.30, alla Porta rossa del parco San Giuliano: per i partecipanti, che riceveranno in omaggio, al momento dell’iscrizione, la maglietta e lo zainetto viola ufficiali dell’evento, sarà possibile scegliere tra tre percorsi, rispettivamente di 3, 5 e 10 km.

A latere della corsa una mostra fotografica da non perdere: “Guardare per comprendere, la fibromialgia è...” in cui vengono raccontate, con le immagini, le esperienze quotidiane di nove donne affette da questa malattia.

Online ulteriori informazioni e modulo d'iscrizione.