Dopo il successo del primo incontro, domenica 7 maggio dalle ore 10 alle ore 12 si svolgerà un nuovo “Corso di sopravvivenza in sala parto per i futuri papà” all’Ospedale di San Donà di Piave – aula Girardi.

Il corso è rivolto alle coppie in dolce attesa ed in particolare ai futuri papà; è nato in considerazione del fatto che la maggior parte delle attenzioni durante la gravidanza viene indirizzata alle future mamme ed invece, come sostiene il direttore dell'Ostetricia di San Donà, la dottoressa Marika Soldà, papà può avere un ruolo attivo nel momento del parto e proprio per questo motivo utile è informarlo ed aiutarlo a muoversi nelle fasi più delicate del parto. Il corso è organizzato da chi vive in prima linea la nascita di un bambino, le ostetriche, le quali orienteranno i papà nella gestione delle emozioni e degli eventi: dal travaglio al momento del parto, dalla gestione delle giornate di ricovero al rientro a casa.