Il corteo guidato dalla "pantegana" apre il Carnevale di Venezia

È dall’acqua, con la Festa veneziana, che parte il Carnevale di Venezia 2024. Tra fumi colorati, palloncini e coriandoli, questa mattina, dal Canal Grande si è dato il via ufficiale ai festeggiamenti di "Ad Oriente. Il mirabolante viaggio di Marco Polo". Un centinaio di imbarcazioni tradizionali veneziane ha solcato la via d’acqua più fotografata al mondo trasportando la maxi pittoresca "pantegana" in cartapesta, che si è aperta, tra gli effetti speciali, davanti al Ponte di Rialto sotto gli occhi di migliaia di spettatori.

Il corteo è stato un lento percorso, realizzato in collaborazione con il coordinamento delle associazioni remiere di voga alla veneta, che ha terminato i festeggiamenti in Erbaria, dove sono state premiate le 3 barche più singolari e meglio addobbate: le “farfalle” della Remiera Casteo, le “fragole” di Murano, e le “draghette” della Bucintoro. «Oggi inizia il Carnevale di Venezia baciato dal sole con tante famiglie e bambini - ha detto il sindaco, Luigi Brugnaro -. A Venezia bisogna venire sempre sotto il segno del rispetto, per la città, per l’arte, per la cultura e la nostra storia ed è quello che sta succedendo oggi, confermando che Venezia è pronta ad accogliere tutti coloro che la amano e la rispettano».

«L’apertura del Carnevale veneziano non poteva che iniziare in questo modo, con centinaia di vogatori che hanno dichiarato la partenza dei festeggiamenti in acqua e a terra - ha commentato il consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni, Giovanni Giusto -. I veneziani si sono radunati lì, dove l’acqua li protegge, mentre i veneziani del mondo hanno accompagnato da terra il loro passaggio. Siamo tutti Marco Polo per questo Carnevale, tutti pronti a festeggiare fino al 13 febbraio, nel pieno rispetto della città».

Il Carnevale si è festeggiato anche lungo fondamenta di Cannaregio, sempre nell’ambito della Festa veneziana, con un tradizionale percorso enogastronomico della tradizione offerto dall'associazione esercenti pubblici esercizi (Aepe) di Venezia: quindici i banchi presenti che hanno distribuito oltre 10mila cicchetti veneziani e piatti della tradizione.