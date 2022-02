Cosplayer e risate a Porte di Mestre

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

In occasione del Carnevale il Centro Commerciale Porte di Mestre organizza tre giornate interamente dedicate al cosplay, un evento divertente, creativo e gratuito, pensato per i visitatori di tutte le età, dove si potranno incontrare dal vivo i propri personaggi del cuore in un grande show itinerante.

Sabato 26, domenica 27 febbraio e martedì 1° marzo, dalle 15:30 - 19:30, il Centro Commerciale ospiterà ogni giorno sei cosplayer che vestiranno i panni di sei protagonisti diversi provenienti dal mondo della fantasia da Elsa e Kristoff di Frozen a The Mask fino a passare per Alice nel Paese delle Meraviglie.

Chi sono i Cosplayer

Il termine nasce dall’unione delle parole inglesi “costume” (travestimento) e “play” (interpretare, recitare), ma significa molto, molto di più. Il Cosplay è, infatti, oggi tra i fenomeni più seguiti al mondo e l’Italia non fa eccezione. Una vera e propria passione per tantissimi ragazzi e ragazze che non si limitano a indossare l’abito del personaggio di un fumetto, di un cartone, di un videogioco o di un film, ma si immedesimano con trasporto nel ruolo riproducendone i modi di fare, il carattere e la gestualità. Il risultato? Uno spettacolo!

Il programma completo dell'evento

Sabato 26 febbraio: Guardiani della Galassia, La Bella e La Bestia, Stregatto e Alice nel paese delle Meraviglie.

Domenica 27 febbraio: Elsa e Kristoff da Frozen, Merida la Ribelle, Wolverine, Sailor Moon, Jack Sparrow.

Martedì 1° marzo: Flynn e Rapunzel, The Mask, La vedova nera, Iron man, Biancaneve.

Per maggiori informazioni è consultabile il sito e le pagine social del Centro, sempre aggiornate e ricche di contenuti.