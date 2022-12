Live al Teatro del Parco Bissuola: doppio ensemble tra jazz ed elettronica

Otto artisti, due ensemble di jazz acustico e musica elettronica, uniti in due giorni di residenza (alla Hybrid Music di Mestre) e poi in un concerto inedito al Teatro del Parco Bissuola: è la formula con la quale, il 3 e 4 dicembre, nusica.org arriva nel cuore di Mestre con il progetto CREI, sostenuto dal ministero della cultura e con la collaborazione del Comune di Venezia e Adeidj, associazione delle etichette indipendenti di jazz. Il progetto coinvolge otto musicisti provenienti da diverse parti d’Italia e dagli Usa: il programma prevede nella giornata di sabato i laboratori degli artisti e poi, domenica 4 dicembre (ore 19.30) il concerto al termine dei lavori con l’esibizione dei due ensemble. I biglietti si possono acquistare su https://oooh.events/evento/crei-teatro-mestre-04-dicembre-biglietti/ oppure in cassa in serata.

CREI - acronimo di Composizione Ricerca E Improvvisazione – riunisce due gruppi musicali diversi per genere e stile, composti da musicisti provenienti da diverse parti d’Italia, affermati e giovani talenti emergenti, riuniti con lo scopo di sviluppare nuovi linguaggi e commistioni tra stili e generi, componendo e arrangiando brani originali. Il primo ensemble guidato dal sassofonista e co-fondatore di nusica.org Nicola Fazzini, è dedicato alla musica jazz acustica e comprende Francesca Remigi, batterista residente negli Stati Uniti, il chitarrista pescarese Muhssin Piizi e il trombonista ferrarese Federico Pierantoni.

Il secondo gruppo, dedicato alla musica elettronica, è condotto dal bassista e co-fondatore di nusica.org Alessandro Fedrigo, e include il chitarrista Frank Martino (chitarra ed effetti), Giovanni Iacovella (batteria ed elettronica) insieme a Claudio Sichel (visual arts). Con questa iniziativa l’associazione nusica.org prosegue nel suo intento principale: proporre nel territorio nuove tendenze della musica jazz e di ricerca, utilizzando diversi strumenti, tra cui rassegne, festival, workshop, residenze, progetti discografici, per far arrivare a un pubblico sempre più ampio la cultura del jazz e della musica contemporanea.

Una realtà fortemente legata al luogo di nascita, le province di Treviso e Venezia, con un’anima internazionale, capace di coinvolgere i grandi protagonisti del jazz mondiale e, allo stesso tempo, di essere incubatore per realtà emergenti. Con i suoi festival, Sile Jazz e Jazz Area Metropolitana, e le sue differenti iniziative durante tutto l’anno, nusica.org vuole valorizzare il territorio e consentire ad artisti, organizzatori, appassionati e al pubblico un importante momento di confronto e di condivisione attraverso la musica jazz, capace di portare valori e concetti nuovi e una crescita culturale, per tutti.