Fred De Palma e Cristina D'Avena allungano la lista dei big del Mirano Summer Festival

Due nuovi ospiti allungano la lista dei big presenti quest’anno al Mirano Summer Festival, in programma agli impianti sportivi di Mirano dal 30 giugno al 31 luglio prossimi. A chiudere la manifestazione, il 31 luglio, sarà Fred De Palma, simbolo del reggaeton italiano. Cristina D’Avena sarà invece la madrina dell’80 Festival, in programma il 5 luglio, nell’ormai tradizionale serata promossa da Radio Company, con Mauro Tonello frontman e dj Harry Morry in consolle.

Fred De Palma, al secolo Federico Palana, è diventato un nome noto della scena commerciale italiana grazie alla collaborazione con produttori come Takagi e Ketra. Nel giugno 2018 pubblica un singolo destinato a diventare un tormentone, “D'estate non vale”, realizzato con l'artista spagnola Ana Mena. La partnership si rinnova l'anno seguente con il singolo “Una volta ancora”. Nella primavera del 2019 esce anche il brano “Dio benedica il reggaeton”, in cui Fred ospita Baby K (anche lei ospite quest’anno al Mirano Summer Festival). Nel 2020 è la volta di “Paloma”, cantato con la brasiliana Anitta, seguito il 12 marzo 2021 da “Ti raggiungerò”, che è diventato la colonna sonora dello spot di Wind Tre con Fiorello protagonista. Nel 2022 esce il singolo inedito “Romance”, in collaborazione con Justin Quiles ed è dello scorso anno il nuovo successo “Extasi”.

Non ha bisogno di presentazioni invece Cristina D’Avena, la voce delle sigle dei cartoni animati, che sta avendo una seconda popolarità in chiave revival, richiestissima sul palco e cliccatissima sui social. La voce di hit come le sigle de I Puffi, Lady Oscar, Holly e Benji, solo per citarne alcuni, salirà sul palco di Mirano a cantare i suoi eroi in una serata tutta dedicata agli indimenticabili anni Ottanta e ai suoi più grandi successi, che hanno fatto ballare anche le generazioni successive. Proprio le hit targate D’Avena (compresi quelli della stessa Cristina nei panni di Licia) sono poi diventate la scaletta di tante cover band che hanno fatto fortuna grazie alle sigle dei cartoons di quegli anni.

Il doppio annuncio segue quelli delle scorse settimane di Elettra Lamborghini (13 luglio), Baby K (30 giugno, serata d’apertura) e Fabri Fibra (20 luglio), che calcheranno un palco, quello del Mirano Summer Festival, sempre più blasonato e che compare ormai nelle scalette delle tournée di artisti internazionali che fanno tappa in stadi, piazze e festival di primo piano.

«Sono risultati di anni di lavoro – spiega patron Paolo Favaretto – per far crescere un festival nato dalla passione per la musica di alcuni volontari e diventato oggi un brand entrato nel “giro che conta” e nell’agenda dei maggiori manager musicali italiani. Siamo orgogliosi di questo traguardo e certi che il pubblico saprà ripagare anche quest’anno gli sforzi fatti per avere con noi artisti importanti, che porteranno a Mirano le hit dell’estate. A brevissimo annunceremo il calendario completo della kermesse, con altre interessanti novità, per un programma davvero da non perdere».