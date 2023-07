In laguna arriva la crociera jazz con un concerto omaggio a Billie Holiday e Nina Simone

La tredicesima edizione di Sile Jazz chiude sabato 22 luglio con l’appuntamento più atteso e amato dal pubblico: la Crociera Jazz in Laguna. Un viaggio in musica, immersi nelle atmosfere magiche del tramonto a pelo d’acqua, nella Laguna di Venezia in un itinerario da Portegrandi, Quarto d’Altino (VE) fino all’isola di Burano. Il tutto accompagnati dalle note di Indaco trio e il loro tributo "D’amore e d’orgoglio" a Billie Holiday e Nina Simone. Il trio di Silvia Donati, Francesca Bertazzo Hart e Camilla Missio ripercorre i momenti più significativi della carriera delle due artiste con suono scarno ed avvolgente, voce, basso e chitarra si fondono e si mettono in luce attraverso arrangiamenti originali che danno alle canzoni una nuova prospettiva.

Un appuntamento che, una volta più, unisce musica alla scoperta e valorizzazione del territorio, attraverso eventi dal vivo capaci di coinvolgere un pubblico vario e, insieme, un turismo più attento, curioso, consapevole. Esperienze da vivere attraverso il jazz, uno dei fenomeni artistici e sociali più affascinanti, trasversali e del contemporaneo, storicamente legato all’inclusività e dialogo interculturale, ancora capace aprire nuovi scenari e possibilità. Prenotazioni a info@silejazz.com o al +39 327.4610693.