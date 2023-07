Una serata sudamericana con cena e concerto del Cuarteto Remedio

Un viaggio in Sudamerica, lungo le Ande, attraverso la musica, la poesia, «il calore di un racconto che, come una nonna paziente, parla diretto al cuore e calma le inquietudini». Sono queste le vibrazioni del Cuarteto Remedio, la nuova formazione che potrà essere ascoltata dal pubblico della settima edizione di Women For Freedom In Jazz giovedì 20 luglio alle 20.30, sulla terrazza panoramica al quarto piano dell’Hotel Carlton di Venezia, grazie alla collaborazione con Caligola Music, che ha appena pubblicato il loro nuovo album “Semillas”.

Il chitarrista peruviano David Beltran Soto Chero, il contrabbassista Alberto Zuanon e la cantante Laura Vigilante hanno formato il gruppo condividendo la passione per la musica latino-americana, del passato e del presente. Il fisarmonicista Sergio Marchesini, inizialmente invitato come ospite speciale, si è appassionato al progetto e vi è entrato stabilmente, formando così un quartetto d’eccezione che ancor più riesce a valorizzare, con la fisarmonica, le atmosfere tipiche di quelle terre. Si ascolteranno, quindi, pezzi estratti dal nuovo disco, brani tradizionali e moderni dall'Argentina fino a Cile, Peru, Messico, che esplorano diversi generi, come vals criollo, zamba, milonga, tonada venezolana, rumba, porro colombiano, cumbia, chamamè.

L'Hotel Carlton On The Grand Canal, con la rassegna Women For Freedom In Jazz, sostiene Women for Freedom (www.womenforfreedom.org), un’organizzazione umanitaria con progetti in sette paesi del mondo (Italia, Bolivia, India, Camerun, Nepal, Togo, Romania) con l’obiettivo di aiutare donne e bambini a raggiungere il pieno godimento dei diritti fondamentali, offrendo protezione, educazione, assistenza e riabilitazione alle vittime di traffico umano, sfruttamento sessuale, violenza e povertà e promuovendo una cultura del rispetto.

L’accesso al concerto è con cena obbligatoria, scegliendo ciò che si preferisce tra le specialità del menu alla carta, oppure approfittando dell’offerta dedicata esclusivamente a questa iniziativa: antipasto, primo piatto, secondo piatto, un calice di vino e acqua minerale a 40 euro.