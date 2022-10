Cuban tango con Ma-rea e Javier Girotto

Programma ricco al Laguna Libre, nell'ambito del Venezia Jazz Festival fall edition. Venerdì 21 ottobre il jazz caldo e latino dei Ma-rea incontra il sax argentino di Javier Girotto, virtuoso dotato di grande espressivita?. Con Javier Girotto al sassofono, Andrea Dessì alla chitarra, Roberto Rossi alla batteria, Massimo Tagliata alla fisarmonica e Dino Deghenghi alle percussioni, presentano Cuban Tango, il tango da Astor Piazzolla a Gato Barbieri fino alle contaminazioni afro-cuban jazz del mitico Dizzy Gillespie per un viaggio musicale fra tango e jazz, con mille suggestioni e colori a cui si unisce il calore del jazz mediterraneo.

I Ma-rea nascono nel 2006 fondati dal chitarrista Andrea Dessi? e dal fisarmonicista Massimo Tagliata. Da subito hanno riscuotono una grande risconto di pubblico e critica sia per le i brani originali e lo stile jazz flamenco di Andrea Dessi?, che per il virtuosismo istrionico di MassimoTagliata. Si esibiscono nei festival e nei teatri Italiani piu? importanti. Collaborano con il sassofonista argentino Javier Girotto, con Fabrizio Bosso, Mietta e la ballerina di flamenco Raquel Martinez. Nel 2012 viene pubblicato il brano “Non vivo più senza te” di Andrea Dessi? e Biagio Antonacci, con la fisarmonica solista di Massimo Tagliata. Il brano, scritto per il Ma-rea da Dessi? e? un brano jazz e diventa una hit pop che segna in modo definitivo il successo delle influenze musicali mediterranee del gruppo, sia nel jazz che nel pop.

Il gruppo al Laguna Libre si esibisce in un doppio set, con aperitivo-concerto alle ore 18.30 o cena-concerto alle ore 20:30. Prenotazioni, prevendite e dettagli menu: www.lagunalibre.it – tel. 041.244003