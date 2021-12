Aldo Cazzullo a San Donà di Piave per un incontro sulla Grande Guerra

Mercoledì 8 dicembre alle 16 il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo sarà a San Donà di Piave, all'Auditorium Leonardo Da Vinci, per una conferenza dedicata al primo conflitto mondiale intitolata “La Grande Guerra. Storia di uomini, donne, famiglie”. L'appuntamento, promosso e organizzato da VeGAL, Agenzia di Sviluppo della Venezia Orientale, in collaborazione con il Comune di San Donà di Piave, rientra nell'ambito delle iniziative del progetto europeo WALKofPEACE.



La conversazione con l'autore prenderà spunto dal libro di grande successo “La guerra dei nostri nonni”. Il volume racconta il conflitto del ’15-’18 sul fronte italiano, non dal punto di vista di re, imperatori e generali, ma della gente comune, alternando storie di uomini e di donne che hanno vissuto la guerra in prima persona affrontando le esperienze più disparate. Attraverso lettere, diari di guerra e testimonianze, il testo traccia non solo gli orrori della guerra, ma anche anche il profilo di un'Italia unita che dimostrò di non essere più "un nome geografico", ma una nazione, vincendo così una grande sfida. Cazzullo, introdotto dall'Assessore alla Cultura della Città di San Donà di Piave Chiara Polita, a sua volta autrice di numerosi saggi di storia locale e sulla Grande Guerra, sarà poi disponibile per una sessione di firmacopie.



L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. Le prenotazioni vanno effettuate inviando una mail a cultura@sandonadipiave.net . Per l’accesso all’evento sono richiesti Green Pass e mascherina.