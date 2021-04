In autunno torna la notte dell'arte a Venezia

L'appuntamento è per il 2 ottobre, con l'apertura dei cancelli alle 18. La manifestazione si terrà in concomitanza con la Nuit Blanche di Parigi

Dopo l’appuntamento virtuale dello scorso anno, la decima edizione di Art Night Venezia si terrà il prossimo 2 ottobre, in concomitanza e in accordo con la famosa Nuit Blanche di Parigi.

Dieci anni di Art Night

Per il decennale, la manifestazione ideata e coordinata dall’Università Ca’ Foscari in collaborazione con il Comune di Venezia, ha scelto di spostare il suo tradizionale appuntamento estivo in autunno allineandosi così alle altre notte bianche europee e per sottolineare il suo privilegiato legame con la storica notte parigina. La programmazione autunnale, inoltre, è stata scelta con l’auspicio che la situazione sanitaria sia favorevole a una sua realizzazione. Art Night rientrerà nel programma ufficiale delle celebrazioni dei 1600 anni di Venezia.

I cancelli di Ca’ Foscari si apriranno come da tradizione alle 18, quando l’intera città tornerà ad animarsi grazie alle proposte artistico culturali di enti, istituzioni culturali, musei, gallerie, associazioni, librerie e teatri. L'ateneo, in accordo con l'amministrazione comunale, sta inoltre valutando la possibilità, se ci saranno le condizioni, di organizzare a giugno il consueto appuntamento all’aperto "Le petit déjeuner en blu".