La Biennale di Venezia ha un problema di democrazia e regole?

Ha aperto al pubblico il 20 aprile la Biennale arte 2024, la 60. Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia: una Biennale, come ormai noto, tutta incentrata sull'inclusione e sugli esclusi, con artisti indigeni sudamericani, o appartenenti a minoranze discriminate, che la fanno da padrona nei padiglioni centrali curati da Adriano Pedrosa, mantenendo tutte le promesse della vigilia. In modo non del tutto casuale, ma certo imprevisto, uno dei padiglioni più grandi, quest'anno, è quello della Bolivia, in grado di competere, per estensione, con quelli di Germania, Francia o Gran Bretagna. La Bolivia fino a poche settimane fa neppure doveva esserci, ma ha trovato uno spazio gratuito, ampio, al centro dei Giardini, cioè il padiglione nazionale della Russia, chiuso e inutilizzato dal 2022. Al contrario doveva esserci, come paese debuttante, ma invece non ci sarà, il Marocco, che ha rinunciato alla partecipazione alla fine di febbraio: screzi tra la delegazione artistica e il governo del Paese. Lo stesso genere di screzi, in senso lato, che hanno spinto l'artista espositrice israeliana, Ruth Patir, a tenere chiuso il padiglione di Israele "fino al cessate il fuoco e al rilascio degli ostaggi" a Gaza: una critica, per nulla celata, alle politiche del governo locale a Gaza.

Tre eventi diversissimi tra loro, che però spingono a chiedersi: c'è un problema con le norme che regolano l'esposizione veneziana?

I padiglioni nazionali tra Giardini e città

Per le partecipazioni nazionali, le regole di Biennale sono semplici: qualsiasi stato riconosciuto dall'Italia può partecipare, gratuitamente. Come chi frequenta la Biennale sa, le "postazioni" nazionali più prestigiose sono quelle dei padiglioni storici dei Giardini. Cresciute l'una dopo l'altra nella prima metà del '900, allo stabilizzarsi di quella che inizialmente era una normale fiera internazionale d'arte, rappresentano gli Stati che, in una fascia temporale che arriva ai primi anni '60 e al periodo della decolonizzazione, avevano peso a sufficienza per ottenere il rilascio di una concessione demaniale di lunga durata dal Comune di Venezia stesso, alle volte proprietario anche del padiglione: le cifre sono molto basse, e nel 2023 il sindaco Luigi Brugnaro ha accennato la necessità di rivedere le convenzioni. L'unico stato africano rappresentato ai Giardini, è l'Egitto. Il comune di Venezia ha invece un suo ampio padiglione, dove possono esporre i giovani artisti dell'Accademia delle Belle arti. Chi ai Giardini non c'è, trova uno spazio all'Arsenale, negli spazi più recentemente riconvertiti, per cui si necessita di una convenzione con Biennale, o in giro per la città, dovunque voglia: chiese sconsacrate, gallerie d'arte, palazzi, possono chiedere affitti da capogiro per ospitare gli stati nazionali, motivo per cui molti di questi, a causa dei costi, scelgono di non partecipare, o di ridurre le proprie ambizioni. Biennale chiarisce che gli spazi all'Arsenale vengono concessi «solo a fronte di specifiche richieste, definisce convenzioni di ospitalità per alcuni spazi all’Arsenale, qualora disponibili. Tali convenzioni disciplinano modalità d’uso, utilizzo e servizi generali forniti al Paese ospitato (pulizie, spese di energia, guardiania, etc)».

Per questo la scelta della Russia (che ha ereditato il padiglione dell'Unione Sovietica, come la Serbia ha ereditato quello della Iugoslavia) di donare il proprio spazio, letteralmente a pochi passi dall'ingresso dei Giardini di Biennale, alla Bolivia, è in qualche modo spiazzante, per gli equilibri della mostra. Lo sa bene la ministra boliviana Esperanza Guevara, sindacalista, che tra le altre cose è finita per essere anche curatrice del padiglione: «Per entrambe le nostre Nazioni si tratta innanzitutto di un messaggio interessante, quasi utopico. Presentare ai Giardini una nuova Nazione, lo Stato Plurinazionale della Bolivia, che è sempre stato un palcoscenico quasi immutabile, dove sempre le stesse Nazioni si autorappresentano» ha detto al Giornale dell'Arte, e poi, ironizzando sui tanti commentatori europei che hanno connesso l'ospitalità russa agli scambi commerciali tra i due paesi: «Pensavo a tutti i Paesi europei che hanno scambi di materie prime con i Paesi africani... Avete mai visto una di queste Nazioni ai Giardini, condividere il suo padiglione con uno di questi Stati africani?». Il padiglione della Bolivia non è certo il più riuscito dei Giardini, senza entrare in tecnicismi, ma c'è, e questo conta per il governo boliviano. Nigeria, Camerun, Etiopia, altri stati africani, sudamericani o asiatici, che stanno sviluppando una scena artistica di sempre maggior rilievo, devono invece affittare palazzi tra Castello e Cannaregio. E c'è chi rinuncia: l'India, quest'anno, non c'è. Biennale da parte sua chiarisce che non può in alcun modo sostenere le partecipazioni dei singoli paesi, ma che «per rendere trasparente e più facile il reperimento di spazi in città» è stata attivata una bacheca on line che consente ai paesi e agli organizzatori degli eventi collaterali di orientarsi nel reperimento di spazi, attraverso dialoghi e valutazioni dirette non intermediate da Biennale.

In tutti questi casi, ad avere il pallino del gioco, cioè di chi e cosa esporre, è il potere politico nazionale (salvo avere una dipendenza da finanziamenti privati tali da permettere a questi di dettare le regole): se un artista non è gradito, difficilmente, per usare un eufemismo, sarà chiamato a rappresentare la sua nazione.

Gli eventi collaterali, ufficiali e non

Poi ci sono gli eventi collaterali, sparsi anch'essi in giro per la città. Approvati da Biennale, in caso di selezione da parte del curatore e nel caso di rispetto delle procedure previste (evento inedito da realizzarsi a Venezia, organizzatore pubblico o privato non avente scopo di lucro etc.) richiedono il pagamento di 30 mila euro per l'utilizzo del logo (e l'inserimento nella comunicazione ufficiale di Biennale). Anche qui autonomia, ma più relativa: non sono previste regole sul biglietto (alcuni sono a pagamento, altri no), né sui criteri artistici da adottare, ma appunto previa approvazione del curatore, a differenza dei padiglioni nazionali. Ci sono poi una pletora di eventi collaterali de facto, senza logo e pagamento a Biennale, ma organizzati volutamente nei mesi di Biennale per sfruttare la confusione che la sovrapposizione di date può generare nel pubblico meno informato: in questo momento sono decine le mostre aperte (una anche dentro piazza San Marco), contro i 30 eventi collaterali "ufficiali" di Biennale. Una prassi che si sta diffondendo da tempo è quella, ad esempio, di proporre istallazioni gigantesche "in occasione della Biennale", in modo che vengano fotografate e commentate, senza aver pagato un euro a Biennale e senza approvazione dell'istituzione. Chi ha disponibilità economica, un suo palcoscenico può trovarlo, indipendentemente dai placet politici o curatoriali.

Le altre regole

Come chi frequenta la kermesse veneziana sa, sia nei padiglioni nazionali, sia negli eventi collaterali, l'autonomia riguarda non solo l'arte esposta, ma anche il rispetto delle regole: misure di sicurezza, materiali utilizzati, contratti di lavoro applicati. Ci sono padiglioni tenuti aperti da volontari, altri da personale preparatissimo e ben pagato, altri da addetti alla vigilanza comuni.

A specifica domanda, Biennale spiega che nonostante l'autonomia prevista, «per quanto riguarda l’organizzazione le normative vigenti in Italia per quanto concerne il lavoro e la sicurezza sui luoghi di lavoro vanno sempre applicate da tutti, indipendentemente dal fatto che si tratti di paesi partecipanti o eventi collaterali. Il richiamo al rispetto delle normative vigenti è presente nelle procedure per le partecipazioni nazionali e per gli eventi collaterali». D'altra parte la piattaforma Biennalocene, creata l'anno scorso da un gruppo di attiviste e attivisti proprio per chiedere un impegno maggiore alle istituzioni artistiche veneziane nella tutela del lavoro, segnala tutt'ora la diffusione di contratti inadeguati, o parziali, o anche di contrattualistica che non corrisponde alla legge italiana e di agenzie internazionali per il reclutamento del personale per l'evento non registrate in Italia.

La libertà di azione è molto ampia, mentre non esistono fondi che aiutino i paesi più poveri a esporre a Venezia seguendo i contratti dovuti (il personale di Biennale è inquadrato con il contratto del Commercio). Si tratta di una situazione simile a quella di altre fiere internazionali, non solo artistiche, con la differenza che Biennale è sempre lì, ogni anno, da cent'anni: che queste regole siano le più adeguate per portare il meglio dell'arte internazionale a Venezia, appare essere motivo di riflessione più di quanto sia stato finora.