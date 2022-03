Maratona di lettura della Commedia, studentessa ucraina legge i primi versi dell'Inferno

Per celebrare il “Dantedì”, a ideale conclusione delle celebrazioni per il centenario dantesco del 2021, il dipartimento di Studi umanistici di Ca’ Foscari ha organizzato la lettura integrale della Divina Commedia, nei giorni 24 e 25 marzo, dalle 8.30 alle 19. Alla maratona parteciperà un centinaio di lettrici e lettori della comunità cafoscarina che hanno risposto alla call lanciata nei mesi scorsi.

Una studentessa ucraina leggerà i primi nove versi di Inferno I, tradotti nella sua lingua come segnale della vicinanza fra le nostre culture in un frangente tanto drammatico. Si avvicenderanno quindi docenti, collaboratori ed esperti linguistici, amministrativi, dottorandi, alumni e soprattutto moltissimi studenti, anche stranieri, che hanno risposto con entusiasmo all’invito degli organizzatori Daniele Baglioni, Luca Lombardo e Tiziano Zanato. Fra i lettori ci saranno anche due prorettori - Caterina Carpinato e Elti Cattaruzza - e grandi dantisti come Zygmunt Baranski (University of Notre Dame, Indiana), che in qualità di visiting professor ha appena tenuto il corso di Filologia e critica dantesca nel corso di laurea magistrale in Filologia e letteratura italiana.

In contemporanea con la lettura integrale della Commedia, verrà allestita una mostra digitale sulla dantistica veneziana e su Dante a Venezia, che si arricchirà di nuovi materiali nel corso dei prossimi mesi.

IL PROGRAMMA COMPLETO