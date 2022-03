Nominata la giuria della Biennale Arte 2022

Sarà Adrienne Edwards a presiedere la giuria internazionale della Biennale Arte 2022, in programma dal 23 aprile al 27 novembre, negli spazi dei Giardini e dell'Arsenale di Venezia. Nominata dal consiglio di amministrazione della fondazione, su proposta della curatrice Cecilia Alemani, è direttrice degli affari curatoriali presso il Whitney Museum of American Art, nonché co-curatrice della Whitney Biennial 2022. In precedenza, è stata curatrice di Performa a New York e del Walker Art Center di Minneapolis.

I giurati

Gli altri membri della giuria sono Lorenzo Giusti, direttore della Gamec di Bergamo e presidente dell'associazione dei musei d’arte contemporanea italiani (Amaci); Julieta González, direttrice artistica dell’Instituto Inhotim in Brasile; Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, curatore free lance, scrittore e biotecnologo, già fondatore e direttore artistico di Savvy Contemporary a Berlino; Susanne Pfeffer, direttrice del Museum Mmk für moderne kunst.

La giuria avrà il compito di conferire il Leone d'Oro per la miglior partecipazione nazionale, il miglior partecipante dell’Esposizione Internazionale "Il latte dei sogni", e il Leone d'Argento per il giovane artista più promettente. Allo stesso tempo, potrà assegnare una menzione speciale alle partecipazioni nazionali e un massimo di due menzioni speciali ai partecipanti alla mostra internazionale "Il latte dei sogni".

La cerimonia di premiazione e inaugurazione della Biennale Arte 2022 si terrà sabato 23 aprile 2022 a Ca’ Giustinian, sede della Biennale di Venezia. La Mostra aprirà al pubblico lo stesso giorno, alle ore 11.