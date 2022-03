Marzo Donna: a Venezia più di 70 eventi con dedica alle donne ucraine

Il Comune di Venezia riaccende i riflettori sull'universo femminile. Torna anche quest'anno il Marzo Donna, un mese ricco di iniziative, di carattere informativo ma anche sportivo, culturale e storico-letterario, incentrato sulle donne. La manifestazione è promossa dall'ufficio della presidenza del Consiglio nel mese in cui si festeggia la Giornata internazionale della donna (8 marzo). Sono oltre 70 gli eventi in calendario per tutto il mese, organizzati in collaborazione con le sei municipalità cittadine e di diverse associazioni di volontariato locali.

«Sarà un mese fitto come non mai di appuntamenti in tutta la città, dedicati alle donne, - ha spiegato la promotrice, la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano - ma organizzati anche con il supporto maschile. Dalla prevenzione alla salute in generale, dall'arte allo sport, dalla letteratura alla storia, passando per il mondo del lavoro. Un calendario variegato che prosegue il percorso già avviato con l'Ottobre rosa e il Novembre donna. Ci saranno focus sul tema dell'anti-violenza. Saranno celebrate le donne in ogni aspetto».

La manifestazione di quest'anno sarà dedicata alle donne ucraine «che stanno affrontando enormi difficoltà - ha proseguito Damiano - Tra loro ci sono anche alcune madri che partoriscono nei sotterranei, mentre il conflitto è in corso. Grande vicinanza e solidarietà a loro e anche alle donne afghane che sono state private in questi mesi di tutti i diritti, ma in generale a tutte le donne che nel mondo in questo momento stanno soffrendo e combattendo».

Nel corso del prossimo mese ci sarà spazio per parlare di fibromialgia, delle donne che hanno illustrato la storia di Venezia, fino alla prima direttrice di un giornale. Sarà ripercorsa la storia dell'emancipazione femminile, passando in rassegna l'opera di artiste appartenenti alla corrente del Realismo magico. Ci sarà spazio per un premio dedicato alle donne, per un torneo di paddle, per il burlesque come arte-terapia, per la tradizione della voga alla veneta che vede le donne in prima linea, per raccontare le donne come letterate ed esponenti politiche. E ancora appuntamenti a supporto delle insegnanti e molto altro.