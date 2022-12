Il Padiglione Italia alla Biennale di architettura sarà Spaziale

Spaziale: Ognuno appartiene a tutti gli altri: è questo il titolo scelto per il Padiglione Italia della 18. Biennale di Architettura di Venezia, in programma dal 20 maggio al 26 novembre 2023.

Il progetto del Padiglione Italia

Il progetto, promosso dalla direzione generale creatività contemporanea del ministero della Cultura e curato dal collettivo Fosbury Architecture, si articolerà in due momenti, il primo propedeutico al secondo. "Spaziale presenta", che da gennaio ad aprile 2023, nel periodo che precede l’apertura della Biennale, vedrà l’attivazione di nove interventi site-specific in altrettanti luoghi selezionati in tutto il territorio italiano. Seguirà poi il percorso espositivo vero e proprio, che si propone di essere «la sintesi formale e teorica dei processi innescati nei nove territori nei mesi precedenti, restituendo una diversa e originale immagine dell’architettura italiana nel contesto internazionale». Un sito web e un account Instagram, che saranno lanciati a gennaio, racconteranno il work in progress e l’attivazione dei 9 interventi.

A quanto si apprendere, il progetto si fonda sulla visione di Fosbury Architecture che l'architettura sia una pratica di ricerca al di là della costruzione di manufatti e la progettazione sia sempre il risultato di un lavoro collettivo e collaborativo, che supera l’idea dell’architetto-autore. Lo spazio è inteso, in questa visione, come luogo fisico e simbolico, area geografica e dimensione astratta, sistema di riferimenti conosciuti e territorio delle possibilità. Per Onofrio Cutaia, commissario del Padiglione Italia, «il progetto offre uno spaccato della cultura architettonica delle generazioni più giovani e sperimentali, che puntano a esaltare la componente interdisciplinare e a rivedere la figura dell’architetto come colui che sa rapportarsi in modo innovativo e originale con le comunità e con i territori».

Il progetto del Padiglione Italia e tutti i dettagli sull'esposizione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa dedicata, prevista tra febbraio e marzo 2023.