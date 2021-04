Le Gallerie dell'Accademia "scoprono" dopo due anni di restauro il corridoio palladiano

Con la riapertura dei musei in zona gialla, i visitatori saranno riaccolti da lunedì al venerdì; sabato e domenica solo su prenotazione, come da disposizioni ministeriali

Con la quasi certa ripartenza dei musei in Veneto dal 26 aprile, anche le Gallerie dell'Accademia saranno pronte a riaccogliere i propri visitatori, con una novità: la riapertura, lungo il percorso espositivo, del corridoio palladiano, al momento non ancora riallestito con le opere d’arte. Questa "restituzione" permetterà il reintegro della circolarità di visita (anche in funzione anti-covid), evitando l’interferenza dei flussi dei visitatori nelle sale. A questo si affiancherà il ripristino del percorso di visita per le persone diversamente abili.

Riapre il corridoio palladiano alle Gallerie

La riconsegna, dopo una chiusura di circa due anni, degli spazi realizzati su progetto di Andrea Palladio e oggetto di complessi lavori di restauro curati dal segretariato regionale del MiC (Ministero della Cultura) per il Veneto, sarà presentata il 28 aprile con una conferenza stampa riservata ai giornalisti. La fruizione del corridoio palladiano sarà dunque un’anteprima; gli interventi di riallestimento, che verranno avviati a breve nelle sale di quest’area del museo, porteranno poi via via all’apertura di nuove sezioni: la sala dedicata alla ricostruzione del soffitto di Palazzo Corner Spinelli, dipinto da Giorgio Vasari e ricomposto dopo 30 anni di ricerche, l’apertura di una sala dedicata alle tele dei Bassano, l’allestimento di un nuovo ambiente destinato all’esposizione, a scadenza regolare, dei capolavori grafici del Gabinetto dei Disegni, una delle collezioni più ricche in Italia, con ben 20 disegni di Leonardo Da Vinci.

Sarà possibile visitare la più grande collezione di arte veneta del mondo il lunedì, dalle 8.15 alle 14, e dal martedì alla domenica, dalle 8.15 alle 19.15 (la biglietteria chiude un’ora prima), mentre il sabato e la domenica l’accesso sarà consentito solo su prenotazione (www.gallerieaccademia.it/biglietti), come da attuali disposizioni governative.