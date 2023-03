Da venerdì 24 a domenica 26 marzo va in scena al Teatro Toniolo lo spettacolo Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand, adattato e diretto da Arturo Cirillo. Cirillo porta in scena l’indimenticabile storia d’amore di Cyrano, Rossana e Cristiano, contaminandola con musiche e canzoni del varietà e del teatro-canzone novecentesco

Lo spettacolo si inserisce nel cartellone di prosa costruito in partnership con Arteven, il Circuito Multidisciplinare del Veneto, che riesce a portare in città nomi di attori e compagnie di caratura nazionale ed internazionale.

«Andare con il ricordo ad un musical visto da ragazzino – scrive Arturo Cirillo - è stato il primo moto di questo nuovo spettacolo. Era il Cyrano dalla commedia di Rostand, a sua volta ispirata ad un personaggio storicamente vissuto. Riandare con la memoria a quell’esperienza è per me risentire, forte come allora, l’attrazione per il teatro, la commozione per una storia d’amore impossibile e quindi fallimentare, ma non per questo meno presente, grazie proprio alla finzione della scena. Questo spettacolo non è la riproposizione di quel musical ma una continua contaminazione della vicenda di Cyrano di Bergerac, che ne accentua più il lato poetico e visionario e meno quello di uomo di spada ed eroe della retorica, con delle rielaborazioni di quelle musiche, ma anche di altre da Èdith Piaf a Fiorenzo Carpi. Un teatro canzone per raccontare una triste vicenda d’amore attraverso le parole e le note, e riportarmi a quella vocazione teatrale, che è nata anche grazie al dramma musicale di un uomo che si considerava brutto e non degno d’essere amato. Un uomo, o un personaggio, in fondo salvato dal teatro, ora che il teatro ha più che mai bisogno di essere salvato».

Lo spettacolo andrà in scena venerdì 24 marzo alle ore 21.00, sabato 25 marzo alle 19.30 e domenica 26 marzo alle ore 16.30.