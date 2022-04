Lo spettacolo “Dancer of the year” al Teatro Ca’ Foscari a Santa Marta

Sabato 8 aprile alle ore 20.00 si terrà lo spettacolo “Dancer of the year” (2019), nel Teatro Ca’ Foscari a Santa Marta, nel contesto della rassegna teatrale promossa dall’Università Ca’ Foscari Venezia, IUAV e Teatro Stabile del Veneto, con il sostegno di Fondazione Venezia.

Lo spettacolo, interpretato da Trajal Harrell, che ha curato anche la coreografia, i costumi e il design sonoro, è stato scritto da Sara Jansen. E’ stato distribuito da Art Happens. Nel 2018 la rivista Tanz Magazine ha nominato Trajal Harrell “Danzatore dell'anno”. Il premio ha fatto riflettere il coreografo americano, tra i più originali e noti a livello internazionale, che si è chiesto: che valore ha un premio per la danza e che valore ha la danza? E ancora: che sapere produce e che effetto ha un premio come questo sulla stima nei confronti del suo lavoro e sulla propria autostima? "Dancer of the year" è un’installazione performativa in cui Harrell offre agli spettatori oggetti personali creando un’atmosfera intima per poi condividere un’originale attivazione della sua memoria corporea. Rivisitando movimenti, gesti e strategie coreografiche dei suoi lavori passati, Harrell ci fa dono della sua danza mostrando come sia intessuta di ricordi e tracce della sua esistenza così come delle tecniche e degli stili che ha incontrato e incorporato nel suo percorso artistico. "Dancer of the year" è insieme un racconto personale e una delle tante possibili narrazioni della storia della danza.

Interpretazione, coreografia, costumi, design sonoro: Trajal Harrel

Drammaturgia: Sara Jansen

Produzione: CauseCélèbre vzw

Coproduzione: Kunstenfestivaldesarts, Kanal – Centre Pompidou, Impulstanz Festival, Schauspielhaus Bochum, Bit Theatergarasjen, Festival d’Automne à Paris, Lafayette Anticipation, Museum Ludwig, Dampfzentrale Bern e Schauspielhaus Zürich.

Distribuzione: Art Happens.