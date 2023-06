Daniel Lumera e Andrew Faber chiudono la prima edizione del festival "Aqua"

Giovedì 29 giugno, all’arenile di piazza Brescia a Jesolo Lido (VE), il biologo naturalista Daniel Lumera (ore 05.45) e il poeta e musicista Andrew Faber (ore 19.00), chiudono la prima edizione del Festival “Aqua – La filosofia del mare”.



Una prima edizione premiata da un’ottima risposta del pubblico, che ha apprezzato l’originalità della proposta e la formula degli incontri all’alba e al tramonto sulla spiaggia, e il connubio di poesia, musica, parole, pensiero con grandi interpreti della cultura contemporanea, per mettere in connessione la sfera emotiva con la natura che ci circonda, attraverso il fil rouge dell’acqua, trait d’union tra gli eventi. Un festival tra albe e tramonti con 14 incontri che hanno avuto come ospiti Morgan, Vito Mancuso, Sabina Guzzanti, Simone Cristicchi, Arianna Porcelli Safonov, Remo Anzovino, Vincenzo Schettini, Daniel Lumera, Andrew Faber, Umberto Galimberti, Frida Bollani Magoni, Giovanni Caccamo, Amara, Alessandro Vanoli.

Gli appuntamenti di giovedì 29 giugno

Giovedì 29 giugno (ore 05.45 - arenile di piazza Brescia), il risveglio è in compagnia del biologo naturalista Daniel Lumera che, con 28 respiri per cambiare vita, ci insegna un piccolo segreto millenario che ci permette di risvegliare uno stato di benessere, vitalità, creatività e allo stesso tempo di raggiungere un duraturo stato di calma interiore. A cominciare da 28 semplici respiri.

Alle 19:00 (arenile di piazza Brescia), il poeta e musicista Andrew Faber con Ti passo a perdere è protagonista di un incontro tra versi eleganti, racconti, riflessioni e note. Una poesia terapeutica, fatta di parole cariche di emotività interiore, sensibilità acuta e delicata, che con una semplicità fresca e disarmante svelano ciò che alberga nel cuore di tanti. Entrambi gli incontri sono ad accesso gratuito.