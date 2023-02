Danilo Rea in concerto al Teatro Corso

Il 27 febbraio 2023, in collaborazione con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-Aps si terrà un evento di musica assolutamente unico al Teatro Corso di Mestre (VE): Danilo Rea, pianoforte. Pianista prediletto da Mina , Claudio Baglioni, Adriano Celentano e Gino Paoli, Rea è un autentico fuoriclasse degli 88 tasti, nella cui carriera di Rea risaltano notevoli collaborazioni internazionali (Chet Baker, Lee Konitz, Steve Grossman, Bob Berg, Phil Woods, Michael Brecker, Joe Lovano, Gato Barbieri), nonché un’attività d’altissimo livello nel pop italiano.

Danilo Rea trova nella dimensione in piano solo il momento ideale per dare forma al proprio universo espressivo e al suo talento naturale per l’improvvisazione: le idee che convergono nelle performance sono delle più varie, dai capisaldi del jazz, passando per le canzoni italiane, fino alle arie d’opera. Così, con il suo talento capace di spaziare su qualunque repertorio, la sua sensibilità musicale, il suo estro gentile e la sua forza creativa, Danilo plasma la melodia schiudendo le porte a infinite possibilità che si aprono agli ascoltatori. Uno show dinamico in cui l’improvvisazione è protagonista, proiettando gli spettatori in un mondo le cui strade sono ancora tutte da scoprire. «Io improvviso sempre durante i concerti, odio avere una scaletta – racconta Rea –. Nulla è già deciso: per me un concerto è come un salto in un mondo che ti si apre strada facendo. È un po’ come raccontare una storia, cercando di costruirla parola dopo parola, e trovando spunti per reinventarla ancora, sempre viaggiando melodicamente sul filo dei ricordi comuni».