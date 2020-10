Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti al Teatro del Parco di Mestre

Sabato 24 ottobre al Teatro del Parco prende il via la rassegna Indie Sound organizzata dal Settore Cultura in collaborazione con Macaco Records che, fino a dicembre, vedrà salire sul palco dello storico teatro da poco restituito alla città, quattro band di livello nazionale accompagnate dai quattro finalisti dell’Hybrid Music Contest. Il concerto di apertura di sabato alle 21 spetta a Davide Toffolo (cantante dei Tre Allegri Ragazzi Morti), ad aprire il concerto la rock band Shefound.

Lo spettacolo

Sabato alle 21, ad ingresso gratuito, Davide Toffolo porta lo spettacolo concerto "Andrà tutto benino" ispirato al periodo del lockdown. Attraverso la musica, parole ed immagini racconta la sua esperienza di quarantena assieme a Covid-19. I supporter della serata sono i Shefound, i vincitori dell’ Hybrid Music Contest: band dal grande impatto sonoro, grazie alla vocalità della frontwoman e alle sonorità rock con inserti elettronici del loro originale repertorio.

Durante il periodo di lockdown che ha investito il pianeta, Davide Toffolo ha disegnato una serie di tavole diffuse sui suoi canali social che oggi diventano un libro e uno spettacolo dal vivo. Attraverso musica, parole e immagini ci racconta la sua esperienza di quarantena in compagnia di Covid- 19. Davide Toffolo, cantante dei Tre allegri ragazzi morti, una nella musica indipendente italiana, che con le sue canzoni e i suoi fumetti ha segnato almeno tre generazioni, viene messa in scena attraverso canzoni, racconti esilaranti e giochi interattivi con il pubblico.

Davide Toffolo

Davide Toffolo è una rock star che fa fumetti e un fumettista che è anche una rockstar. Un'anti-star, per essere precisi. Nessuno ha mai visto così da vicino il grande cantante e disegnatore. Andrà Tutto Benino Live è un momento intimo per conoscere i segreti del disegno e della musica indipendente e per cantare le canzoni dei Tre allegri ragazzi morti come non le avete mai ascoltate.

Shefound è una band vicentina che propone un repertorio originale dalle sonorità̀ rock, i cui testi raccontano storie che prendono spesso ispirazione dai classici della letteratura. Nel nome spicca la componente femminile: la cantante Nicole è una cantastorie moderna che fa da intermediaria tra le parole scritte, la musica e l’ascoltatore, il quale viene così trasportato in un universo sonoro di racconti e romanzi che hanno tutti in comune un tocco di nero, una componente onirica, una riflessione che vuole scavare a fondo nell’animo di chi le ascolta.