Il folk di Davide Van de Sfroos a Mestre

Reduce dal successo dell’ultimo disco di inediti Maader Folk, e dopo il calore ricevuto nel corso delle prime tappe della nuova avventura live nei teatri, il Maader Tour prodotto da MyNina, sabato 19 marzo Davide Van De Sfroos arriva a Mestre con un imperdibile show al Teatro Corso.

Van De Sfroos al Teatro Corso

Van De Sfroos torna sulle scene musicali a distanza di sette anni dal precedente lavoro in studio, pronto ad accompagnare per la prima volta lo spettatore nel viaggio intimo, coinvolgente e toccante di Maader Folk, 15 tracce che ora lo riportano al folk e a certi sapori celtici degli esordi, ora lo avvicinano a sonorità inedite, curiose e sperimentali. Canzoni piene di storia e di storie, autentiche istantanee del sentire odierno del cantautore comasco, narratore di storie in musica fra i più singolari e a tutto tondo della scena artistica italiana.

Sul palco insieme al cantautore i musicisti Angapiemage Galiano Persico (violino, mandolino, tamburello, cori), Paolo Cazzaniga (chitarra elettrica e acustica, cori), Silvio Centamore (batteria, percussioni), Matteo Luraghi (basso), Thomas Butti (fisarmonica, tromba) e Daniele Caldarini (tastiere, chitarra acustica).