Hamilton De Holanda e Chano Dominguez in concerto a Venezia

La rassegna Jazz& presenta due straordinari protagonisti della musica internazionale: il mandolinista Hamilton De Holanda e il pianista Chano Dominguez, in concerto sabato 12 febbraio (ore 19.30) alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia. Un evento in cui tradizioni spagnole e brasiliane incontrano la modernità interpretativa e il gusto per l’improvvisazione.

Venerdì 11 febbraio i due maestri terranno anche un workshop, in due masterclass separate, aperto a tutti i musicisti e dedicato rispettivamente all’improvvisazione e al pianoforte “jazz & flamenco”, mentre la stessa sera parteciperanno alla “World Jam Jazz” in programma al Laguna Libre di fondamenta Cannaregio (dalle 20.00 alle 23.00, info su www.lagunalibre.it).

Lo spagnolo Chano Dominguez, in oltre 40 anni di carriera, ha suonato con Paco De Lucia, Wynton Marsalis, Paquito D’Rivera, Jack DeJohnette, Herbie Hancock, Gonzalo Rubalcaba, Chucho Valdés, Joe Lovano, Stefano Bollani. Solista di enorme comunicativa, ha portato ai più alti livelli il connubio tra jazz e flamenco. Nel 2016 è stato nominato per il suo quarto Grammy, questa volta in Latin Grammy, per il suo album “Bendito”.

Hamilton De Holanda, brasiliano, col suo personale e virtuosistico intreccio di choro e jazz ha creato una musica spumeggiante, segnalatasi più volte nelle nomination dei Latin Grammy. Ha collaborato con Yamandu Costa, Mike Marshall, Joel Nascimento, ma in Italia è celebre soprattutto per il duo formato con Stefano Bollani, immortalato anche su disco (O que será, 2013, ECM). La sua tecnica trasgressiva e rivoluzionaria, su uno strumento a 10 corde, gli è valsa l’appellativo di “Jimi Hendrix del mandolino”.

La rassegna Jazz& è organizzata da Veneto Jazz in collaborazione con Fondazione Teatro La Fenice, Ministero della Cultura, Regione del Veneto e con il patrocinio della Città di Venezia. Special partner: Laguna Libre. Media partner: VeneziaNews. Tutto il programma su www.venetojazz.com. La direzione artistica è a cura di Giuseppe Mormile.