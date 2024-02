Debora Villa porta a Scorzè il suo spettacolo "Tilt, esaurimento globale"

Continua la rassegna teatrale al Teatro Elios Aldò di Scorzè. Domenica 3 marzo, alle 17.30, in scenza Debora Villa con lo spettacolo "Tilt, esaurimento globale".

Lo spettacolo di Debora Villa

Debora Villa è esaurita e fin qui niente di nuovo. Ma cosa succede nel momento in cui si accorge di non essere affatto sola, perché in un modo o nell’altro esauriti lo siamo tutti? Siamo di fronte a un esaurimento globale, collettivo: ma forse se riusciamo a rimbalzare appena prima di toccare il fondo, rinasceremo come qualcosa di nuovo. Perché se siamo la causa del nostro esaurimento, possiamo essere la fonte della nostra energia. Su questo filo, che diventa un mantra, si muove il teatro di Debora Villa, funambola che veleggia fra satira, narrazioni, comicità senza sconti e affabulazioni teatrali.