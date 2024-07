Teatro Goldoni, si alza il sipario sullo spettacolo Titizé

Debutto in grande stile per Titizé - A venetian dream, lo spettacolo ufficiale della città di Venezia che la sera di giovedì 18 luglio è andato in scena in prima mondiale al teatro Goldoni, aprendo il calendario di repliche che proseguirà per tutta l’estate fino al 13 ottobre. Ad accogliere i 500 ospiti della première è stato il presidente della Fondazione Teatro Stabile del Veneto, Giampiero Beltotto, assieme al direttore artistico Filippo Dini e alla direttrice generale Claudia Marcolin, con il team creativo della Compagnia Finzi Pasca, Daniele Finzi Pasca, Maria Bonzanigo, Hugo Gargiulo e Antonio Vergamini. Tra gli ospiti anche Marco Balich, ambassador della serata, l’assessore Simone Venturini, la stilista Giorgia Caovilla, gli artisti Fabrizio Plessi e Olimpia Biasi, Filippo Fonsatti, direttore del Teatro Stabile di Torino, Paolo Valerio, direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, e molti volti noti della città.

Lo spettacolo è una co-produzione dalla Fondazione Teatro Stabile del Veneto con la Compagnia Finzi Pasca in partnership con la compagnia Gli Ipocriti Melina Balsamo. Un evento progettato per il rilancio internazionale del Goldoni, il più antico tra i teatri moderni tutt’ora in attività, che in occasione dei suoi 400 anni è stato oggetto di un importante intervento di restyling finanziato dal Comune di Venezia. Un luogo in cui la tradizione e l’innovazione veneziana della commedia dell’arte e del teatro di prosa si trasformano in una produzione teatrale dedicata a un pubblico italiano e internazionale di tutte le età (a partire dai 7 anni), grazie all’utilizzo del linguaggio universale della clowneria, della danza, della musica e del teatro acrobatico.

L’opera è scritta e diretta da Daniele Finzi Pasca, tra i membri fondatori dell’omonima compagnia di base a Lugano in Svizzera, che nei suoi 40 anni di attività ha realizzato oltre 40 spettacoli, fra cui 3 cerimonie olimpiche, 2 spettacoli per il Cirque du Soleil e 8 opere liriche, che hanno calcato i palcoscenici di 600 teatri e festival in 46 paesi di tutto il mondo, per oltre 15 milioni di spettatori. Le musiche sono di Maria Bonzanigo e sono state eseguite dall’Orchestra di Padova e del Veneto diretta dal Maestro Pasquale Corrado con la partecipazione del Coro Città di Piazzola sul Brenta, la scenografia è a cura di Hugo Gargiulo, assistito da Matteo Verlicchi, mentre i costumi sono di Giovanna Buzzi.

Con un cast di dieci talentuosi interpreti, tra cui acrobati, attori e musicisti, Titizé invita a immergersi nell’essenza di Venezia, dove il passato e il presente si mescolano in un unico affascinante racconto e le storie, sparse come conchiglie sulla spiaggia, ognuna con la sua bellezza e il suo mistero, si ricompongono in un prezioso mosaico. Lo spettacolo diviene anche l'occasione per gettare uno sguardo sul futuro di una città ancora in grado di produrre e di esportare la sua arte e la sua capacità di resilienza in tutto il mondo.

Concluse le repliche al Teatro Goldoni di Venezia, dove resterà in scena dal 18 luglio al 13 ottobre 2024 tutte le settimane dal giovedì alla domenica, Titizé - A Venetian Dream continuerà la sua tournée in Italia e in Europa, per tornare poi sul palcoscenico veneziano per l’estate 2025.