Al Festival natalizio di Caorle è tempo di Deejay Time

Al Caorle Street Winter Edition, venerdì 16 dicembre, sarà la volta del famoso Deejay Time con i dj Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Una serata all'insegna del programma dance che ha fatto la storia della radiofonia italiana ed i suoi intramontabili conduttori, presenti a Caorle per uno spettacolo live «da sbellicarsi dalle risate».

Nato nel 1984 su Radio Deejay, il Deejay Time è uno dei programmi più longevi della storia radiofonica italiana. Incentrato sulla musica dance e puntando tutto sull’ironia dei conduttori, ha visto tra gli ospiti tantissimi artisti di fama internazionale.

Prevendite per la serata

E dopo un venerdì di divertimento, si torna di nuovo in pista sabato 17 dicembre per un weekend di fuoco con “Febbre a 90”, la festa anni 90 numero 1 in Italia e “Gigi L'Altro Show” con il suo famoso “Tribute Show" in onore del dj italiano Gigi D'Agostino. Tutte, ma proprio tutte, le più belle canzoni degli anni 90. Durante la serata ci sarà anche qualche salto nei mitici anni 2000 per i più giovani e nei coloratissimi anni 80 per i più grandi.