A Palazzo Grimani dialoghi di moda al tempo di Goldoni

Lunedì 13 febbraio 2023, alle ore 16.00, il portego di Palazzo Grimani ospiterà una commedia originale che nasce dall’unione di diversi estratti di opere di Carlo Goldoni sul tema della moda, elemento fondamentale per delineare i caratteri degli indimenticabili personaggi del commediografo veneziano. Traendo spunto dalle numerose messe in scena per cui l’Atelier Pietro Longhi ha fornito i costumi, il regista Raffaele Dessì metterà in risalto il carattere fondante del teatro goldoniano, la sua capacità di portare la vita quotidiana, una realtà possibile, sui palchi italiani e francesi.

La scena ruoterà attorno a Carlo Goldoni, l’innamoratissima moglie Nicoletta Conio e i loro padroni di casa, i signori Centani. I coniugi Goldoni sono persone di cultura: Carlo aveva professato l’avvocatura, ma l’indole ribelle e proiettata all’osservazione di chi lo circondava, lo portò ad investire la sua sagacia nell’universo delle produzioni teatrali. La moglie, una borghese genovese, si innamorò di questo giovane scapestrato e divertente, mentre i due Centani, ricchi mercanti, pur cercando di parlare un italiano corretto, si ritrovano spesso a utilizzare modi di dire veneziani, strappandoci un sorriso. La scena si svolge a Carnevale, le due donne vorrebbero andare in Piazza, ad ammirare le forze d’Ercole organizzate per il Doge, per poi recarsi a teatro. Nascono scaramucce con i mariti per le spese eccessive nell’abbigliamento, e piccole rivalità fra i quattro per chi indossa gli abiti più alla moda ed appariscenti.

Nell’intermezzo fra i due atti Francesco Briggi, sarto titolare dell’Atelier Pietro Longhi, presenterà un prezioso abito rinascimentale confezionato sotto gli occhi del pubblico di Piazza San Marco durante il carnevale 2017 e utilizzato per la proclamazione della Maria dell’anno Elisa Costantini. Realizzato con tessuti Rubelli, con pizzi realizzati a mano a tombolo, l’abito è un perfetto esempio di artigianalità e cultura veneziana.

L'evento, con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti, è compreso nel costo del biglietto ordinario e include anche la visita libera del primo piano nobile del Museo di Palazzo Grimani e della mostra Inge Morath. Il Museo e la mostra saranno visitabili fino alle ore 18.30.

Info e prenotazioni: drm-ven.grimani@cultura.gov.it | tel: 041 2411507