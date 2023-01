Diplomatico e il Collettivo Ninco Nanco live al Rivolta

Diplomatico e il Collettivo Ninco Nanco torna live sabato 14 maggio, alle 22.30, al CSO Rivolta per il primo concerto 2023, anno che vedrà la band festeggiare i cinque anni di attività live. I cancelli apriranno alle 21.30. In apertura ci sarà la band udinese Dalyrium Bay, che proporrà un live surf patchanka punk. In chiusura, invece, il djset di Bim Bum Balaton, che mischierò la tradizionale musica balcanica con rreggae, patchanka, world e folk italiano.