Diritti in campo: a Venezia si parla di Patrick Zaki, Lgbtq, tampon tax. Ospite Alessandro Zan

Da venerdì 22 a domenica 24 ottobre 2021 si terrà la prima edizione di “Diritti in campo”, tre giorni dedicati ad alcune importanti tematiche sociali che hanno caratterizzato questo ultimo anno. In Campo Santa Maria Formosa a Venezia molte associazioni, da Amnesty a Tocca a Noi, da Onde Rosa ai Giovani Democratici, inviteranno la cittadinanza ad unirsi al dibattito su alcuni temi come la reclusione di Patrick Zaki e a conoscere Alessandro Zan, attivista Lgbt e primo firmatario del “DDL Zan”.

Diritti in campo a Venezia

“Diritti in Campo” si aprirà con un’ Agorà Democratica, un metodo innovativo di democrazia partecipativa, sul tema della Tampon Tax. All’attenzione dei media anche in questi giorni, la tassazione IVA dei prodotti di igiene femminile che li rende ancora beni di lusso. Molti stati europei hanno dimostrato che cambiare si può, ora tocca a noi.

Venerdì 22 alle ore 18 il tema verrà trattato insieme a chi in questi anni ha continuato a lottare per questa causa, girando per l’Italia in treno o presentando mozioni nelle sedi istituzionali. Parteciperanno rappresentanti delle associazioni Onde Rosa, Tocca a noi e i Giovani Democratici Nazionali. Ci saranno inoltre alcune delle rappresentanze politiche, da amministratori locali a deputati, tra cui Debora Serracchiani, capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati.

Sabato 23 alle ore 17:30 Alessandro Zan sarà in campo per presentare il suo ultimo libro: “Senza Paura. La nostra battaglia contro l’odio“ (Piemme 2021). Non solo un racconto autobiografico di un militante Lgbt, ma anche la storia di una battaglia contro quell’odio che troppo spesso appare nelle cronache locali.

Alla fine dei due eventi sopra citati il confronto potrà continuare in momento conviviale, davanti ad un aperitivo e, su prenotazione, un assaggio della cucina afghana preparata dal ristorante Orient Experience.

L’ultimo giorno, domenica 24 alle ore 11, Amnesty, rappresentanze studentesche del territorio e Lia Quartapelle, deputata PD e membro della Commissione d’Inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, avvieranno un dibattito sulla vicenda del giovane Patrick Zaki, da 20 mesi ormai in carcere in Egitto. La vicenda Patrick Zaki rappresenta una sistematica violazione dei diritti umani, cosa a cui l'Egitto ormai ci ha abituati da molti anni, a cominciare dall’assassinio di Giulio Regeni, e richiede un'attenta analisi della situazione. Tre giorni che hanno lo scopo di occupare nuovamente i campi della nostra città tramite confronto e discussione su tematiche dell’attualità nazionale, perché noi tutti possiamo essere parte in positivo dei cambiamenti in atto nel nostro Paese.

