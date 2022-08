"Disnar per la Storica", il ritrovo conviviale diffuso che anticipa la Regata

Una grande festa della venezianità, all’insegna della condivisione, della convivialità, ma anche della voga alla veneta e della tradizione. È il "Disnar per la Storica", ritrovo conviviale organizzato per i regatanti alla vigilia della gara, ormai da tempo uno dei riti più sentiti dai partecipanti e dagli appassionati della Regata. Venerdì 26 agosto 2022, in diversi punti della città, verranno predisposte grandi tavolate auto-organizzate per mangiare in compagnia, in attesa della manifestazione sportiva di domenica 4 settembre. L’evento è promosso dalle associazioni cittadine e dalle remiere, con la partecipazione dei regatanti, il patrocinio del Comune di Venezia e in collaborazione con Veritas e Vela spa.

Nato in origine, probabilmente, per dar modo anche ai regatanti più poveri di competere alla pari con gli altri, ingerendo un pasto ricco e corroborante prima della gara, il “Disnar”, ovvero il “desinare”, ha assunto con gli anni altre valenze e significati. Basti pensare che, a conclusione del ritrovo conviviale del 22 luglio 1893, l’allora sindaco Riccardo Selvatico pronunciò quella che ancora oggi viene considerata una delle più belle poesie scritte sulla Regata, trasformando l’evento in un momento di cultura.

Risoto coi figadini, carne coi pevaroni, figà garbo e dolse in tortiera, polastro rosto co la salata, dolse e fruti: questo è solo un esempio di menù del Disnar organizzato per i regatanti del passato. Mentre consumavano un pasto sempre succulento, ovviamente dedicato alle specialità veneziane, gli atleti avevano modo non solo di fraternizzare, ma anche di studiarsi, di capire, magari da uno sguardo o da qualche battuta, il grado di forma degli altri equipaggi.

Oggi, invece, il ritrovo è ancora più all’insegna della convivialità e ogni famiglia, ogni cittadino veneziano, ogni appassionato può portare cibo e bevande per sé e per metterle in comune con gli altri. Le tavolate sono libere e gratuite, e sono allestite in vari luoghi della laguna veneziana: Jesolo, Cavallino, Burano, Murano, Cannaregio, San Polo, Giudecca, Castello, Dorsoduro, Lido e Pellestrina. Già nel pomeriggio si possono fare prove di voga anche con i campioni e le campionesse, mentre la serata è solitamente un momento di informazione per tutto il mondo della voga.

Venerdì 26 agosto le remiere promuoveranno i propri atleti e attività e metteranno a disposizione posti in barca per la Regata Storica di domenica 4 settembre. Saranno inoltre presentati gli equipaggi partecipanti e interverranno alcuni dei protagonisti. Infine, verranno proiettati filmati e fotografie sulla storia delle regate, sulla stagione remiera 2020 e sulle regate ed eliminatorie del 2022.