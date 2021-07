"Diverse prospettive di Radici", con la performer e ballerina Lidia Carew

Punto Diverse Prospettive, associazione concordiese che opera dal 2018 in ambito culturale, organizza per sabato 31 luglio l’evento gratuito “Diverse Prospettive di Radici”: un viaggio alla scoperta dei nostri perché, attraverso le varie sfumature che la parola radici incarna quando viene osservata da una nuova e diversa prospettiva. Radici sono i nostri valori, la tradizione, il territorio e tutto ciò che esso è in grado di donare. In tutto ciò ci possono essere diversità, ma allo stesso tempo tratti comuni e punti di contatto in cui potersi immedesimare e riconoscersi.

Ospite della serata è Lidia Carew, performer, ballerina e attrice con una brillante carriera nazionale ed internazionale. Fra le tappe più note il diploma all’Accademia di danza della compagnia di Alvin Ailey a New York, la partecipazione ai video musicali di Alicia Keys e Pharrell Williams, la collaborazione con Spike Lee ed infine la partecipazione fissa alla trasmissione di Piero Chiambretti “La Repubblica delle donne”.

L’iniziativa è inserita all’interno della programmazione “Radici” promossa dalla Pro Loco di Concordia Sagittaria in collaborazione con l’Associazione Punto Diverse Prospettive, La Sedia Rossa e il “Circolo Antiqui” Biblioteca di Concordia Sagittaria, in occasione dei festeggiamenti di S. Stefano.

Con l’occasione, inoltre, è già stato organizzato uno stage di danza che darà la possibilità a 12 allieve delle scuole “Arte Danza” di Portogruaro - Pramaggiore e ASD l’Etoile di Oderzo di ballare a titolo gratuito insieme alla professionista Lidia Carew. Un’opportunità unica per esprimere il proprio talento e scoprire alcune tecniche finalizzate a perfezionare la propria “presenza scenica”.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...