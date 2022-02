Domenica musicale alla Terrazza Aperol con Dj Ferr

Prezzo non disponibile

Proseguono le domeniche musicali a Terrazza Aperol in campo Santo Stefano, locale che si ispira e rivisita il bacaro veneziano. Dopo l'apertura in agosto, il locale ha fatto partire un calendario ricco di eventi domenicali che vedono l’alternarsi di band e di dj set. Un format che ha suscitato grande interesse e partecipazione nell’autunno-inverno e che riparte ora, in occasione del Carnevale e di San Valentino.

Ecco allora protagonista del primo appuntamento DJ Ferr, giovane deejay locale, in scena domenica 13 febbraio dalle 17.30 per colorare di note la serata veneziana, in una preview della festa dell’amore fatta di musica house e spritz.

DJ Ferr live – domenica 13 febbraio ore 17.30

Lorenzo Ferrari aka DJ Ferr è nato nel 1997. Nonostante la giovane età, ha avuto modo di suonare in diversi locali sia a Treviso che a Venezia e di frequentare la PeterPan DJ Academy. I suoi stili preferiti sono Edm/house & commercial, ma è in grado di suonare qualsiasi tipologia di musica e di coinvolgere il pubblico.

Non solo musica: Terrazza Aperol offre una proposta food davvero sorprendente che va dalla colazione fino al dopocena. Il menù, infatti prevede una carta basata sulla stagionalità degli ingredienti, adatta per ogni tipo di esigenze e che sottolineasse ancora una volta il legame con la città lagunare. Dai ravioli con ragù d’anatra, alla morbida e gustosa guancia di vitello con zucca e nocciole fino al classico tiramisù.