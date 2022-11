Hard Rock Cafe live music con Dj Mene

Per i fan delle serate di live music, giovedì 10 novembre ore 22, alla consolle dell’Hard Rock Cafe di Venezia torna Roberto Meneghello alias Dj Mene. Il dj, grande amico della famiglia Hard Rock Cafe, è noto sul territorio per le sue esibizioni in diversi locali sia a Treviso sia a Venezia. In grado di suonare qualsiasi tipologia di musica e di coinvolgere il pubblico nelle sue esibizioni, Dj Mene propone dalla sua consolle una selezione delle hit più ascoltate di sempre per una serata di puro divertimento.

Insieme alla musica live immancabile nel cafe veneziano il rito del late happy hour dalle ore 22.00 alle ore 23.00 con cocktail e specialità pensate apposta per concedersi una pausa di relax dopo una giornata di lavoro. Per info e prenotazioni contattare: venice_social@hardrock.com; +39 041 5229665