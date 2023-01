Dj Mene live all'Hard Rock Cafe Venezia

Roberto Meneghello, conosciuto come Dj Mene, tornerà alla consolle dell’Hard Rock Cafe di Venezia giovedì 19 gennaio alle ore 21.30. Il dj è noto sul territorio per le sue esibizioni in diversi locali sia a Treviso sia a Venezia. In grado di suonare qualsiasi tipologia di musica e di coinvolgere il pubblico nelle sue esibizioni, Dj Mene propone una selezione delle hit più ascoltate di sempre per una serata di puro divertimento.

Per info e prenotazioni contattare: venice_social@hardrock.com o +39 041 5229665.