Dj Tuby Rubber all'Hard Rock Cafe di Venezia

La musica live non va mai in vacanza da Hard Rock Cafe Venezia. Proseguono anche nel mese di agosto gli appuntamenti del giovedì con la live music nel cafe di Bacino Orseolo, per intrattenere chi resta in città o chi è di passaggio in laguna con buona musica, un rinfrescante cocktail e le specialità della cucina Hard Rock Cafe.

Dopo l’esibizione della scorsa settimana di Dani de Zan, giovedì 11 agosto (ore 22.00) torna Tobia Gomiero alias Dj Tuby Rubber, noto dj producer veneziano, famoso per le sue performance sperimentali. In grado di suonare qualsiasi tipologia di musica e di coinvolgere il pubblico nelle sue esibizioni, grazie a un sorprendente mix di strumentazione analogica e digitale, Dj Tuby Rubber proporrà le più grandi hit rock e pop in una veste unica e coinvolgente.