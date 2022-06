Il trio "Dock in Absolute" protagonista al Venezia Jazz Festival

Carisma e talento per il trio lussemburghese Dock in Absolute, in grado di dare nuova linfa vitale al trio jazz (piano, basso e batteria), in programma giovedì 30 giugno alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice, con Jean-Philippe Koch al piano, David Kintziger al basso e Michel Mootz alle percussioni.

Sulle pagine di Downbeat, Bobby Reed ha scritto che l’irresistibile fascino dei Dock In Absolute deriva da un insieme di fattori: il nome un po’ eccentrico che si sono dati, un’insolita base artistica in Lussemburgo e un’estetica musicale incentrata su intense melodie. “Unlikely”, su etichetta CAM JAZZ, è il secondo album dei Dock in Absolute, i cui membri si sono formati presso alcune delle più rinomate accademie musicali: il Berklee College of Music di Boston, la Codarts University of Arts di Rotterdam, la Hochschule für Musik di Saarbrücken e il Royal Conservatoire di Liegi. La loro comune passione per una musica senza vincoli e senza frontiere li ha portati a combinare stili differenti di progressive jazz, musica classica e rock. La loro musica è vibrante, ricca di energia e modulazioni.

