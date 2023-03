Riviera del Brenta, torna la “Dogi’s Half Marathon”

Torna “Dogi’s Half Marathon”, la mezza maratona della Riviera del Brenta che ogni anno coinvolge migliaia di runner di tutta Italia e non solo. La partenza e l’arrivo del tradizionale anello di 21 km sono stati quest’anno fissati nel Comune di Fiesso d’Artico. Dalle 8:45 tutti in griglia di partenza, alle 9:15 partenza della 21 km, alle 9:25 partenza della Little Dogi (10km). Premiazioni previste per le ore 11:00. Dalle 7:30 è prevista la chiusura della Strada Regionale SR11, che riaprirà a orari e tratti in base al passaggio gara.

Due le principali novità per questa 26esima edizione: in primis la Little Dogi, gara competitiva della lunghezza di 10km inserita nel calendario regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Ma non solo: a completare l’evento ci sarà una sezione “ludico motoria” – anch’essa con percorso di 10km - aperta a tutti: non agonisti, appassionati e amanti del paesaggio della Riviera, che si potranno godere la manifestazione con un format particolare a loro dedicato.

Il percorso

Il percorso della mezza maratona, a cura del responsabile Alessandro Longo, sarà il consueto anello della Riviera del Brenta. L’idea del cambio del Comune di partenza ogni anno, tuttavia, regala ai partecipanti l’idea di correre una gara sempre nuova. Grande novità il tracciato della 10km, che si snoderà sul territorio di Fiesso d’Artico e Stra. Gli atleti partiranno in coda alla 21 km, ma a 300m dalla partenza svolteranno per una deviazione altrettanto scenografica e suggestiva. La gara sarà inoltre nutrita di top players, con non pochi nomi di lustro che prendono facilmente il largo dopo poche battute di gara. Presente anche il servizio Pacer, gli angeli custodi che guideranno il passo degli atleti, da 1h25’ fino alle 2h, con minimo due pacer per ogni tempo di gara ogni 5 minuti. Il pacco gara per il 2023 prevede per i partecipanti una canotta rossa marchiata Macron (sponsor della Dogi’s), ottimo capo tecnico per la corsa.

Dogi’s Party

Spumeggiante il programma presentato dal responsabile Tiziano Cerello per l’Expo, che aprirà il sabato alle 15:00 in piazza Marconi (Fiesso d’Artico): oltre al ritiro pettorali e pacchi gara, attività e dimostrazioni a cura di associazioni sportive locali, presentazione di top runner e pacer, musica by DJ Arjuna, Dogi’s Bar con birre, spritz e cicchetti e la pizza di “Ma e Ma” fino alle 21:00.