Il lancio dei militari dagli elicotteri e il Coro della Fenice aprono il Salone Nautico

Il saluto dal cielo degli elicotteri e il lancio degli incursori della Marina Militare, e la musica e il canto del Coro della Fenice daranno il via, domani mattina, alla terza edizione del Salone Nautico di Venezia, in programma all'Arsenale fino al 5 giugno. A fare gli onori di casa, al taglio del nastro, sarà il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, accompagnato dal ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e dal capo di Stato maggiore della marina militare, Enrico Credendino.

I numeri del Salone Nautico 2022

Sarà una manifestazione con numeri importanti, in crescita rispetto alla passata edizione: aumentano del 25% le imbarcazioni esposte, che passano da 240 a 300 (di cui 240 in acqua) per una lunghezza totale di 2,7 chilometri. Il 98 percento dei partecipanti all’edizione del 2021 ha riconfermato la propria presenza, e quest’anno si contano 200 espositori.

«Venezia torna a celebrare l’arte navale e lo fa proprio invitando tutto il popolo del mare nel luogo dove la Serenissima dimostrava al mondo la sua egemonia raggiunta grazie alla costruzione di una imponente flotta - ha commentato Brugnaro - All’Arsenale, luogo simbolo dell’ingegno e dell’innovazione, saranno nove giorni dove la tradizione andrà di pari passo con la più moderne tecnologie e soprattutto dove protagonista sarà la sostenibilità ambientale, il tema su cui la nostra Città si è candidata a capitale mondiale».

In Arsenale ci saranno i grandi player della nautica di lusso. Ferretti Group coglierà l’occasione per presentare alcune novità in prima assoluta come l’atteso wallypower58 e il più piccolo 43X; Azimut Benetti partecipa per la seconda volta con una flotta importante di cui Magellano 25 nella versione Timeless è la più grande. Per la prima volta arriva a Venezia anche il gruppo Sanlorenzo, presente con diverse barche che rappresentano il core business della sua produzione articolata in diverse linee.

Grandi protagoniste saranno le imbarcazioni elettriche: tra queste, Yamaha che presenta Harmo un motore elettrico montato su Respiro, barca prodotta da Venmar con sede al Lido di Venezia, ma soprattutto una strategia di mobilità elettrica che non si ferma al mare. Altri protagonisti saranno Huracan, Torqeedo, dalla Svezia il cantiere Candela con la prima mondiale di C8 e un nuovo progetto di “water taxi” foiling. Frauscher presenta un catamarano full electric per acque interne, il TimeSquare 20. Aqua Superpower ha nuove stazioni di ricarica. Non mancheranno gli appuntamenti come la E-regatta giunta alla seconda edizione e la presenza del nuovissimo one design elettrico per competizioni motonautiche E1 Racebird in premiere mondiale sia in acqua sia a terra.

Il tema green e la sostenibilità, che vede Venezia in prima linea come capitale, saranno il focus delle attività culturali che metteranno al centro l’attenzione all’ambiente nei diversi aspetti della fruizione del mare, della costruzione delle barche. Sarà quindi la sostenibilità il tema della ricchissima offerta culturale nei diversi meeting che ogni giorno animeranno la manifestazione (ne abbiamo parlato in un articolo a parte).