Domenica 7 aprile musei statali gratis a Venezia e provincia

Anche domenica prossima 7 aprile, come ogni prima domenica del mese, torna la domenica gratuita al museo: tutti i musei statali, cioè quelli gestiti dal Ministero della Cultura, aprono gratuitamente le loro porte a tutti. Ecco quelli che si potranno visitare a Venezia e provincia.

A Venezia

Si parte dalle note Gallerie dell'Accademia di Venezia, che ospitano la principale collezione esistente di pittura veneta: porte aperte dalle 8.15 alle 19.15.

Restando in laguna, apre gratuitamente, dalle ore 10 alle 19, anche Palazzo Grimani, a Castello, gioiello dell'architettura e dimora di una delle più importanti famiglie del patriziato veneziano fino alla metà del XIX secolo. Sempre dalle 10 alle 19 apre la Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro, che ospita l’importante collezione d’arte del barone Giorgio Franchetti (mobili, dipinti, medaglie, arazzi, bronzetti e sculture).

Aperto gratuitamente anche il Museo d'Arte Orientale a Ca' Pesaro (da non confondere con la Galleria d'Arte Moderna, lì localizzata, ma museo civico) dalle 10 alle 17. E infine il Museo Archeologico Nazionale, in Piazza San Marco, sede delle collezioni d'arte antica della nobiltà della Serenissima: apre dalle 10 alle 18, ingresso dalla Biblioteca Marciana.

In provincia

Fuori dalla laguna, questi sono i musei statali aperti domenica, gratis.

Il museo nazionale concordiese di Portogruaro, che espone in particolare i ritrovamenti archeologici dell'area di Concordia Saggittaria, apre dalle 8.30 alle 13.30. Domenica 7 aprile l'Area archeologica sotto la Cattedrale di Concordia Sagittaria sarà aperta al pubblico, eccezionalmente anche al mattino, dalle 8.30 alle 19.30.

Il museo nazionale di archeologia del mare di Caorle, sarà aperto dalle 10 alle 18.

Il museo archelogico nazionale a l'area archeologica di Altino, che si trovano nel comune di Quarto d'Altino, nel luogo in cui sorgeva l'antica città, aprono dalle 14 alle 19.

Infine, Villa Pisani a Stra (formalmente "Museo nazionale di Villa Pisani"), con il suo parco, apre dalle 9 alle 20.

Gli altri musei statali del Veneto sono elencati qui.

Si ricorda che per alcune categorie (ad esempio, gli under 18) i musei statali sono gratis tutto l'anno. La #domenicalmuseo riguarda solo i musei statali, per i musei civici (di Venezia e di ciascun comune) le iniziative possono variare: si invita a consultare i siti di riferimento.