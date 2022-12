San Donà, domenica ecologica con Street Band Christmas Festival

Domenica 11 dicembre a San Donà di Piave terza domenica ecologica (8.30-18.30) dal sapore natalizio con lo Street Band Christmas Festival. Ben quattro street band nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.30, suoneranno per le strade del centro cittadino: i Lakefunk di Verona, i Barabba Gulash di Bergamo, i Bandaròs di Udine e i Funkasin di San Donà.

Per consentire l'esibizione in totale sicurezza la polizia locale ha disposto il divieto di sosta dalle ore 14.30 alle ore 18.30 nelle seguenti vie e piazze: via Ancilotto, piazza Trevisan e piazza Duomo, via XIII Martiri fino a via Eraclea/via Zane, corso Trentin fino a via Aquileia, e via Battisti fino a via Risorgimento. Sulle stesse vie e piazze dalle ore 16.30 alle ore 18.30 scatterà poi il divieto di circolazione per tutti i veicoli senza eccezioni in concomitanza con le esibizioni.