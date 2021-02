Donne di Venezia tra vizi e virtù

Riceviamo e pubblichiamo:

"Con questo itinerario vi porterò a conoscere la storia della Serenissima attraverso la vita delle sue donne più o meno famose, dalle nobilissime dogaresse alle semplici popolane.

La loro forza e il loro coraggio sono state virtù di cui lo Stato veneziano ha saputo far tesoro nel corso dei secoli. Ebbene sì, ammetto che lo Stato ha saputo far tesoro pure di qualche vizio.....vi racconterò.

L’itinerario si snoderà per le calli cittadine in totale sicurezza anticovid, con mascherina e distanziamento fisico, partendo dal cuore della città.

Quando: sabato 6 marzo

Luogo di ritrovo: campo San Bartolomeo, presso la statua di Carlo Goldoni; ritrovo alle 14.50

Durata: 2 ore

Costo e prenotazione: adulti €15, bambini fino ai 12 anni gratis

ragazzi dai 13 ai 18 anni € 7

La prenotazione è obbligatoria da effettuarsi entro le 19:00 del venerdì precedente contattandomi:

tel o whatsapp: +39 328 2748243

email: lucia.devincenti63@gmail.com

Base minima 6 persone paganti"