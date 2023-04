All'Anda Venice Hostel il concerto del quartetto indie Dopamina

Ogni giovedì, a partire dalle 21.30, concerti e musica live ad Anda Venice Hostel: dal rock al pop con artisti italiani e internazionali tra cocktail, buon cibo e tanto divertimento. Giovedì 27 aprile si esibiranno i Dopamina, un quartetto che propone canzoni originali e cover in inglese e in italiano, eseguite con la carica indie che li contraddistingue nei loro live energici.

I Dopamina

I Dopamina nascono nell'estate del 2021 a Mestre, Ironizzando sul disagio post-adolescenziale perché il budget per girare un teen drama era troppo alto. I quiz da rivista estiva tipo "che genere di musica sei" impongono una scelta tra indie rock e indie pop, ma loro preferiscono non lasciare indizi. Nel dubbio, mescolano le loro ispirazioni musicali in un magico cocktail emotivo pronto a far cantare e ballare lo spettatore. Vaniglia è il singolo che anticipa l'EP di debutto della band, Demodé, disponibile in tutti gli store digitali.