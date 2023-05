Alla Peggy Guggenheim due giorni di visite e laboratori rivolti alle persone non vedenti

Sabato 6 e domenica 7 maggio, dalle 10 alle 17.30, la Collezione Peggy Guggenheim presenta un appuntamento speciale di Doppio Senso, programma di accessibilità rivolto alle persone non vedenti, ipovedenti e vedenti in chiave inclusiva.



Doppio Senso Master Class è una due giorni che prende avvio con l’esplorazione tattile di alcune opere delle avanguardie storiche della collezione permanente, che porterà le/i partecipanti a riflettere sulla genesi delle forme e su come queste possono trasformarsi in un processo creativo. A seguire, il laboratorio di scultura indagherà il tema della composizione e scomposizione del soggetto attraverso la manipolazione di forme geometriche e il disegno a rilievo. L’esperienza terminerà con la creazione di una scultura collettiva ottenuta modellando e scolpendo una pietra morbida.



L’esplorazione tattile è guidata da Valeria Bottalico, ideatrice e curatrice del programma Doppio Senso, mentre il workshop di scultura è curato e condotto da Felice Tagliaferri, scultore non vedente.

La partecipazione è libera previa iscrizione online.