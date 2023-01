Al Teatrino Groggia il "Duello all'ultima pagina" di Susi Danesin e Alfonso Cuccurullo

Domenica 22 gennaio alle ore 16.30 Susi Danesin e Alfonso Cuccurullo si "sfidano" sul palco del Teatrino Groggia nello spettacolo Duello all'ultima pagina. Lo spettacolo è consigliato a un pubblico dai 5 anni. Uno spettacolo-incontro tra due performers delle storie e della letteratura per ragazzi, insieme per la prima volta sul palco, si “sfideranno” a suon di fiabe classiche e non, albi illustrati e Silent books divertendosi a mescolare i loro mondi e il loro modi di raccontare attraverso i suoni, la mimica, le parole e i silenzi. Il pubblico sarà travolto in uno spettacolo piena di energia, ironia e creatività. L'evento, a cura di Associazione Culturale Zebra, è realizzato all'interno del cartellone A pesca di sogni organizzato da La Piccionaia per il Settore Cultura del Comune di Venezia.