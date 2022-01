dueminuti. Atlante storico di Emergency (prorogata)

La mostra "dueminuti. Atlante storico di Emergency", presso la sede di Venezia (Giudecca 212), estende l'apertura fino al 28 gennaio 2022 (ingresso gratuito senza prenotazione, dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 17:00).



"dueminuti" è il risultato di un percorso didattico sviluppato nel Laboratorio di design della comunicazione del Corso di laurea magistrale in Design Iuav tenuto da Luciano Perondi, Simona Morini e Paola Fortuna con Lorenzo Toso e il contributo di Paolo Giardullo. Si tratta di una rappresentazione visuale, multimediale e in forma di gioco da tavolo dei progetti di Emergency dalla sua fondazione. Un lavoro degli studenti dell'Università IUAV di Venezia.

Obiettivo del corso era formare gli studenti alla visualizzazione dei dati statistici e cartografici e alla loro integrazione con gli aspetti espressivi della grafica.

Grazie alle competenze acquisite dai ragazzi è stato possibile realizzare una serie di atlanti storici, in forma di libri, giochi da tavolo, siti web e un allestimento che raccontassero il percorso dei 25 anni di attività di Emergency (1994-2019).

Per conoscere l’attività di Emergency è stato fondamentale entrare in sintonia con lo spirito che anima l’associazione e condividerne anche fisicamente gli spazi, dove gli studenti hanno lavorato durante tutto il semestre e sviluppato i loro progetti in collaborazione con il personale e i volontari dell’associazione.



La mostra è stata interamente realizzata con materiali di recupero o riciclati. L'atlante storico di Emergency è esposto in forma di libro, di sito web e di giochi.