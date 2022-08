Inizia il cinema in piazza a Marghera: prima serata con Dune

È "Dune", film evento della scorsa Mostra del cinema e vincitore di sei premi Oscar, la prima proiezione della 42.ma edizione del "cinema sotto le stelle" in Piazza Mercato, a Marghera. Oltre un mese di programmazioni, dal 2 agosto al 4 settembre, per un cartellone che vedrà la proiezione delle migliori produzioni nazionali e internazionali.

Sono ventinove i film in cartellone, con una offerta che spazia tra commedie, gialli e pellicole d'azione. Tra le proposte, un occhio di riguardo ai vincitori dei premi più prestigiosi del settore, compresa la Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Trovano spazio anche film per le famiglie e per gli amanti dei cartoon, con proiezioni dedicate nelle giornate del 10, 17 e 24 agosto. E non mancheranno opere di maestri del cinema come Clint Eastwood, Steven Spielberg e Giuseppe Tornatore, del quale è stato inserito in rassegna "Ennio", l'omaggio a Morricone.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21, con apertura della biglietteria alle ore 19. Il costo del biglietto intero è di 3 euro. Per informazioni si può contattare MakingMovie al 347 4591960. Inoltre, inviando via WhatsApp la parola “ADERISCO”, si verrà inseriti nella lista broadcasting di "Cinema sotto le stelle", dove verrà ricordata la programmazione quotidiana e si sarà avvisati in caso di mancate proiezioni a causa del maltempo o di eventuali recuperi.

Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito www.margheraestate.it, sui canali social del Settore Cultura del Comune di Venezia e sui profili social dedicati, Facebook: Cinema sotto le stelle Marghera; Instagram: Cinema_sotto_le_stelle.