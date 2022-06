Venezia Jazz Festival: all’auditorium "Lo Squero" il trio Mirra, Favata e Cisilino

Sabato 25 giugno 2022, alle 19.30, il Venezia Jazz Festival fa tappa nel suggestivo palcoscenico all’Auditorium “Lo Squero” della Fondazione Giorgio Cini nell’Isola di San Giorgio Maggiore. Come in un film neorealista, “Effetto notte” del trio Pasquale Mirra-Enzo Favata-Mirko Cisilino racconta un incredibile storia sonora, una musica intensa senza nessuna soluzione di continuità, con cambi di narrazione e di sguardi (e di strumenti, di ritmo, d’umore).

Un sound visionario in spazi geografici impalpabili; il luccicante vibrafono che con le sue ventoline a velocita? variabile alterna timbri rilassati e avvolgenti a timbri metallici secchi minimalisti, africani, indiani; il sax soprano e clarinetto basso duettano con tromba e trombone fondendo suoni come in un altoforno. Tanti gli strumenti in scena: Pasquale Mirra al vibrafono, marimba midi, live electronics, voce; Enzo Favata al sax soprano , clarinetto basso, strumenti etnici a fiato, concertina, live electronics, synth e voce; Mirko Cisilino alla tromba, trombone, synth, live electoinics e voce.